Quattro vigili ecologici da settembre

Più sensibilità e attenzione verso il territorio, ma anche più controlli in città e nelle frazioni; a partire dai prossimi giorni infatti bisognerà stare più attenti al conferimento dei rifiuti, per non rischiare multe.

Nuovo servizio

Partirà dall'1 settembre il nuovo servizio di controllo, di cui si occuperanno quattro ausiliari ecologici.

Lo aveva annunciato l’assessore all’Ambiente Giacomo Crippa qualche mese fa e ora il sindaco Marco Citterio, con un decreto sindacale, ha nominato i quattro addetti per l’accertamento ambientale che saranno in servizio già nei prossimi giorni, per dodici mesi.

Si occuperanno del servizio di vigilanza ecologica ed accertamento infrazioni e agiranno in qualità di pubblico ufficiale con poteri di accertamento delle violazioni amministrative, che però saranno di competenza del comando di Polizia locale. Sono quattro dipendenti di Gelsia, incaricati di controllare i sacchi dei rifiuti rispetto alle modalità previste dal regolamento comunale e dello stato dell'igiene ambientale.

Dopo gli accertamenti, le multe

Dopo la segnalazione degli ausiliari - che faranno dei report settimanali - saranno gli agenti della Polizia locale a provvedere alla procedura sanzionatoria per conto del Comune.

Il servizio sarà sperimentale, per un anno e servirà a garantire maggior controllo. Tra pochi giorni quindi opereranno sul territorio i vigili ecologici, che si occuperanno di controllare i sacchi segnalati come “non conformi” e ispezionare quelli abbandonati così da risalire ai proprietari.

Il servizio che avrà un piccolo costo per l’Amministrazione, sarà in parte coperto dalle sanzioni derivanti dall’abbandono dei rifiuti.