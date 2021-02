Giussano, stufo dei rifiuti sulla strada si rivolge ad un avvocato

Imprenditore esasperato

Esasperato dai rifiuti che ogni giorno vengono abbandonati lungo la strada che porta alla sua azienda, si è rivolto ad un avvocato. La speranza di questo imprenditore giussanese è che finalmente si possa risolvere la questione e che possa tornare un po’ di decoro nel tratto di via Nuova Valassina all’altezza dello svincolo complanare per l’uscita di Birone-direzione Milano, strada che porta alla sua azienda, ma anche ad altre attività. Sacchetti abbandonati, sporcizia e incuria, ma anche problemi di sicurezza stradale.

L’avvocato

«Si è rivolto al mio studio chiedendomi di interessarmi della incresciosa situazione che riguarda il territorio comunale in questione – ha spiegato l’avvocato Roberto Brenna – Mi ha posto la tematica per un approccio legale, ma ho preferito prima di tutto interessare la stampa, perché ritengo non congruo che cittadini, debbano rivolgersi ad uno studio legale, sostenendo i relativi oneri professionali, per risolvere problemi che invece dovrebbero trovare adeguate risposte nelle sedi opportune».

Il tratto di strada in questione è di pertinenza Anas, o della Provincia e pertanto i relativi oneri, anche di pulizia non competono al Comune. «Il Comune, quale ente di prima istanza e più vicino ai cittadini, dovrebbe farsi carico delle problematiche attivandosi, se del caso, presso le istituzioni competenti».

Diverse sono state le segnalazioni, alle quali di fatto non è mancato un interessamento da parte del Comune, che ha disposto una pulizia. «Solo “una tantum” – sottolinea l’avvocato – e non può bastare. La situazione va risolta una volta per tutte in modo strutturale».

