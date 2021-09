Raccolta differenziata a Desio: distribuiti quasi 16mila nuovi bidoncini per l'umido

Raccolta differenziata a Desio: sono 15868 i secchielli dell'umido areati sottolavello consegnati porta a porta da Gelsia Ambiente ai Cittadini desiani a partire dalla seconda metà di luglio, a fronte di 18761 utenze sul territorio.

Raccolta differenziata a Desio: due giornate per chi ancora non ha ritirato bidoncino

Per chi non l’avesse ancora ricevuto, sono in programma due giornate di recupero: sabato 4 settembre e sabato 11 settembre 2021. In questi giorni sarà possibile ritirare il bidoncino areato presso il magazzino di Gelsia Ambiente in Via Rossini 116 a Desio, dalle 09.00 alle 13.00 (occorre presentare la tessera sanitaria dell’intestatario TARI – Tassa sui Rifiuti). E’ possibile anche compilare una delega per la consegna.

Per i condomini

In accordo con il proprio amministratore di condominio, è possibile delegare una o piu’ persone responsabili per il ritiro collettivo del materiale. Gli operatori si rivolgeranno ai delegati per consegnare i contenitori per tutti gli utenti della scala/condominio.

Per ulteriori informazioni è a disposizione il call center al numero verde gratuito 800.445964 (da lunedì a venerdì 8.30-18.00 e sabato 8.30-13.00), il sito web www.gelsiambiente.it e la G-App di Gelsia Ambiente.