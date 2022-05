Realtà virtuosa

L’importo che CEM Ambiente verserà al Comune sarà portato in detrazione nel Piano economico-finanziario della TARI e quindi concorrerà alla riduzione di quanto pagato da cittadini e imprese.

Aumenta il corrispettivo che Conai riconosce al Comune di Vimercate per la raccolta e il conferimento dei rifiuti ai Consorzi di filiera.

Raccolta differenziata a Vimercate, dal Conai 263mila euro

I rifiuti conferiti multipack, carta, vetro e materiale ferroso hanno ottenuto per qualità di correttezza del rifiuto e per quantità un contributo totale di oltre 263.000 relativo al secondo semestre 2021 e conguaglio 2021. Un contributo che fa bene sperare per l’incasso totale del 2022, la cifra arrivata nella casse del Comune infatti incide già per l’85% del contributo incassato nell’anno 2021.

L'importo che CEM Ambiente (incaricata della gestione dei servizi di igiene urbana, compresi i rapporti con CONAI) verserà al Comune di Vimercate sarà portato in detrazione nel Piano economico-finanziario della TARI e quindi concorrerà alla riduzione di quanto pagato da cittadini e imprese.

Come funziona il sistema “CONAI”

Nel sistema CONAI fanno parte sei consorzi: Corepla, per la plastica, Comieco, per carta e cartone, Coreve, per il vetro, Cial, per l’alluminio, Ricrea, per l’acciaio, e Rilegno e riconoscono ai Comuni in cambio della cessione della proprietà dei rifiuti differenziati.

Il calcolo dei corrispettivi, effettuato secondo determinate tabelle in case alla tipologia e sulla qualità di rifiuto, incide sulla TARI: il Comune “riceve” quanto le società (nel nostro caso CEM Ambiente) incassano dal CONAI e devono per legge essere inserite nel Piano Finanziario dei Rifiuti andando così a calmierare le tariffe della TARI.

Per fare un esempio quando un cittadino acquista un flacone di detersivo paga anche una piccola quota che gli verrà indirettamente restituita quando il Comune, che raccoglie in modo differenziato il flacone, riconsegnerà questo imballaggio alle piattaforme convenzionate con il sistema Conai. Ecco perché è fondamentale proseguire nell’effettuare correttamente la raccolta differenziata.

"Numeri che certificano la coscienza ambientale dei cittadini"

“È una grande soddisfazione perché questi numeri certificano la coscienza ambientale che i nostri cittadini hanno acquisito, consentendo così di raggiungere questi risultati - ha dichiarato Sergio Frigerio assessore alla Cura della Città. Un ringraziamento lo rivolgo anche a CEM Ambiente che opera non solo nel nostro comune, per la puntuale e qualificata attività che svolge nel settore della raccolta dei rifiuti e della pulizia della città. Oggi, grazie alla collaborazione di tutti i cittadini siamo una realtà virtuosa e continueremo a proseguire su questa strada”.