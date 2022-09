Giro di vite dell’Amministrazione comunale di Cesano Maderno contro l'abbandono, la non corretta differenziazione e l’irregolare esposizione dei rifiuti.

Raccolta differenziata, giro di vite dell'Amministrazione comunale

Dopo il sopralluogo di venerdì mattina all’angolo tra corso Libertà e via Ferrini, la Polizia Locale ha provveduto "a identificare e sanzionare i trasgressori come previsto dal regolamento comunale di igiene urbana", spiega l’assessore all’Ecologia e all’Ambiente, Manuel Tarraso. Da mesi la zona alle spalle del centro commerciale è una "discarica a cielo aperto", con il materiale abbandonato o conferito senza differenziazione e nei giorni sbagliati. La zona è tra le aree sensibili che il sindaco Gianpiero Bocca ha elencato nell’ordinanza di metà agosto anti bivacchi e anti fenomeni di degrado e disturbo ai cittadini.

Un sopralluogo sul posto per avviare il dialogo

"Ordine chiama ordine - commenta l’assessore Tarraso, che venerdì è stato prima in via Ferrini e poi in due strade di Cascina Gaeta - e siamo fermamente intenzionati a intervenire in maniera puntuale». In via Ferrini anche Franco Fabris, responsabile del servizio di igiene ambientale per conto di Gelsia Ambiente, il responsabile dell’ufficio comunale Ambiente e l'amministratore dello stabile residenziale che a inizio agosto aveva preso contatti con l'Amministrazione per segnalare il problema.