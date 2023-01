Raccolta firme per far tornare la preside "licenziata"

Avviata una raccolta firme a Meda per riavere la preside Tiziana Trois.

Mobilitazione per la preside Tiziana Trois

Sconcerto, amarezza e dispiacere nella comunità scolastica dell’Istituto comprensivo Diaz, dopo che si è diffusa la notizia del «licenziamento» della dirigente in carica da settembre 2020 come effetto delle sentenze sul contestato concorso nazionale per dirigenti del 2017 a cui aveva partecipato. Purtroppo il ricorso che ha presentato è stato rigettato e così poco prima di Natale Trois è stata restituita al ruolo di insegnante nella regione di provenienza, ovvero la Sardegna.

Raccolta firme per far tornare la dirigente

Una doccia fredda per la dirigente, che ha cercato in tutti i modi di mantenere l’incarico, ma anche per docenti, personale scolastico, alunni e genitori, che in questo periodo avevano saputo apprezzare la sua competenza e professionalità, unita a una spiccata intelligenza emotiva, grande sensibilità e capacità empatiche. Doti a cui non vogliono rinunciare. Per questo nei giorni scorsi è stata avviata una petizione online per reintegrare la preside.

Ecco il contenuto della petizione

«Chiediamo cortesemente al ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, al sottosegretario Paola Frassinetti e all’Ufficio scolastico regionale Lombardia di non permettere la sospensione di nessun dirigente durante l’anno scolastico - la richiesta contenuta nella raccolta firme lanciata su change.org - Chiediamo inoltre la reintegrazione della nostra cara dirigente perché le siamo tutti affezionati e la rivogliamo con noi nel nostro istituto».