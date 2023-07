Raccolta fondi da record nel nome di "Ace"

Un ultimo grande regalo, pieno d’amore. L’amore che "Ace" ha lasciato prima di volare via.

Raccolta fondi da record in nome di "Ace"

La raccolta fondi avviata da amici e conoscenti di Alessandro Aceto, giovane di Vimercate scomparso la scorsa settimana fa a soli 33 anni a causa di una malattia, ha raggiunto livelli insperati, impensabili e per certi versi incredibili. In pochi giorni è stata sfondata quota 32mila euro. E non è ancora finita. La raccolta infatti prosegue con gli stessi canali e altri che nel frattempo sono stati attivati. I soldi sono destinati ad "Airc - Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro: contributo per per sostenere la ricerca oncologica"; e ad "Arci Bellezza Aps: contributo alla ristrutturazione di un elemento architettonico del Circolo" a cui Ace era tanto affezionato.

Una piccola quota sarà inoltre utilizzata per la realizzazione di una targhetta commemorativa che sarà installata su una cima alpina cara al 33enne.

Un concerto a lui dedicato: altri fondi per "Ail"

La raccolta prosegue ed è possibile anche partecipare al concerto che si terrà proprio stasera, 6 luglio, al Circolo Magnolia, all'Idroscalo. Sul palco, dalle 21, saliranno Giorgio Canali & Rossofuoco + Edda., alcuni degli artisti preferiti e amati da Alessandro.

Il costo del biglietto è 20 euro : il 50% del raccolto sarà donato ad Ail - Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma.

"Grazie a tutti, l'amore diffuso da Ace non ha limiti. L’adesione è stata impressionante", hanno ricordato gli amici.

Come donare

E' possibile donare a: https://www.paypal.com/pools/c/8VvFY6ZwUk

In alternativa, le donazioni possono essere raccolte da: Mattia Frigerio (329.8113867 - anche Satispay); Andrea Colombo (339.7451901 - anche Satispay); Linda Brambilla (340.9396479 - anche Satispay). IBAN: IT86W0306934073100000013680) - Causale: Donazione Ace.

Il commovente ricordo del Cai di Vimercate

Impressionante anche il numero di persone che martedì scorso ha letteralmente gremito il Santuario di Vimercate per tributare l’ultimo saluto al 33enne. Tra i ricordi più toccanti, quello di Luigi Verderio del Cai di Vimercate, a cui Alessandro era iscritto sin da bambino.