Il papà di Omar ringrazia gli amici per la raccolta fondi

Il papà del giovane Omar Nava, morto nell'estate scorsa a Tenerife, ha voluto ringraziare tutti gli amici e conoscenti che hanno contribuito alla raccolta fondi dopo la disgrazia in mare.

Il papà di Omar ringrazia per la raccolta fondi

Il cuore è ancora spezzato dal dolore per la perdita del figlio Omar, nell’estate scorsa a Tenerife, ma c’è tanta gratitudine per la generosità degli amici che dopo la disgrazia hanno promosso una raccolta fondi. Papà Renato ha voluto ringraziare il promotore, Silvio De Angelis, e i tanti che hanno contribuito all’iniziativa sulla piattaforma digitale Gofundme. Subito dopo la tragica notizia, in tanti hanno voluto contribuire alle spese del rimpatrio delle ceneri del giovane, nato e cresciuto in città, che viveva da un paio d’anni a Giussano.

La tragica morte a Tenerife

Il 32enne Omar Nava aveva perso la vita il 23 agosto scorso, durante le vacanze alle isole Canarie in Spagna, travolto e inghiottito da un’onda anomala. Il suo corpo privo di vita era riemerso dall’oceano Atlantico a distanza di tre giorni. I funerali sono stati celebrati in Basilica a distanza di tre mesi, dopo il nulla osta della magistratura spagnola che ha voluto chiarire la dinamica dei fatti. Il padre, insieme all'altro figlio e alla fidanzata di Omar, ringrazia in particolare i suoi colleghi di lavoro, i residenti del condominio e gli amici di Inverigo e Lurago per la dimostrazione di affetto e vicinanza. Una parte avanzata del ricavato verrà devoluto in beneficenza. Il servizio integrale sul Giornale di Seregno, in edicola questa settimana.