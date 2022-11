Nel pomeriggio i funerali del giovane morto a Tenerife

Nel pomeriggio a Seregno in Basilica San Giuseppe (alle 15.30) i funerali di Omar Nava, il 32enne morto in agosto durante una vacanza a Tenerife insieme alla fidanzata.

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 24 novembre, saranno celebrati i funerali di Omar Nava, il 32enne scomparso lo scorso 23 agosto a Tenerife in Spagna. Il giovane, cresciuto in città ma residente da un paio d'anni a Giussano, era stato travolto e inghiottito da un’onda anomala mentre si trovava in mare, a breve distanza dalla riva della spiaggia di Playa Almaciga nell’isola delle Canarie. Il suo corpo, privo di vita, era riemerso dall’oceano soltanto tre giorni dopo, e sull’episodio la magistratura spagnola aveva aperto un fascicolo per accertare l'esatta dinamica della disgrazia.

Il rientro della salma con un volo aereo

Ieri, mercoledì, il rientro delle ceneri con un volo aereo e l'arrivo in città, dove risiedono il papà Renato e il fratello Luca. Nella scorsa estate, appresa la drammatica notizia, amici e conoscenti di Omar avevano avviato una raccolta fondi per sostenere le onerose spese di trasporto da Tenerife e le altre iniziative in sua memoria. Le spoglie di Omar Nava verrà tumulata nel cimitero cittadino.