Raccolta fondi per il restauro dell'organo Tamburini della Basilica di Desio. A lanciare l'iniziativa è la parrocchia Ss. Siro e Materno.

Al via la raccolta fondi per il restauro dell'organo Tamburini

La Parrocchia SS. Siro e Materno di Desio organizza una raccolta pubblica di fondi finalizzata al restauro dell’organo Tamburini della Basilica, un "pezzo unico" di grande valore e prestigio che necessita di alcuni importanti interventi di manutenzione. L’organo Tamburini è uno strumento di armonia: proprio come l’arte – e in particolare la pittura – trasmette emozioni, apre gli orizzonti, regala bellezza. Nasce da questo connubio tra musica e pittura l’idea di una raccolta fondi che sarà effettuata attraverso la donazione di quadri da parte di artisti, chiamati ad indicarne un valore. Non solo: anche privati cittadini, possessori di quadri, potranno a loro volta donarli per sostenere il progetto. Le opere saranno poi esposte con l’indicazione di un’offerta minima che consentirà l’acquisizione dell’opera e la conseguente devoluzione dell’offerta.

"L'arte celebra la città"

L'invito è ad aderire al progetto, che ha un alto valore simbolico e viene lanciato immediatamente dopo la conclusione di un’altra impegnativa impresa, ovvero la ristrutturazione della cupola della stessa Basilica, oggetto di una poderosa e positiva raccolta fondi. L’iniziativa benefica ha il seguente titolo: "L’arte celebra la città"; il sottotitolo è: "I luoghi simbolo di Desio, i suoi monumenti, i suoi scorci caratteristici raccontati su tela". Il tema delle opere dovrà rispettare questa indicazione.

E’ possibile donare opere di nuova realizzazione, così come opere già realizzate e/o conservate a titolo privato. La conferma della partecipazione dovrà avvenire entro il 10 luglio 2022 attraverso i seguenti canali: via mail scrivendo a info@desioelasuabasilica.it o telefonicamente allo 0362/626266. Le opere dovranno essere consegnate entro il 10 settembre 2022. L’esposizione dei quadri avverrà dal 1 al 9 ottobre, all’ex bar de Il Centro parrocchiale (via Conciliazione 15), con un programma di eventi collaterali in fase di programmazione.