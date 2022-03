"Salviamo la cupola" della Basilica, sempre più vicina la fine dei lavori

Desio

Se non ci saranno imprevisti il cantiere potrebbe concludersi per Pasqua.

E’ sempre più vicina la conclusione dei lavori di restauro della cupola della Basilica SS. Siro e Materno s Desio.

Se non ci saranno imprevisti (sempre da ipotizzare in cantieri così complessi) già per Pasqua la cupola potrebbe essere ridonata ai desiani al massimo del proprio splendore. Nei giorni scorsi i responsabili del cantiere hanno accompagnato una delegazione del gruppo di lavoro "Salviamo la cupola" in cima all’intricato sistema di ponteggi. Erano presenti l’ingegner Angelo Capra, responsabile della sicurezza, l’architetto Gianluca Gatto, direttore dei lavori, e Riccardo Ranza, titolare dell’impresa Caliber. I tre hanno illustrato come sono stati superati i diversi problemi incontrati nel cantiere. Intanto, ci sono novità anche per le vecchie scandole che, decorate e sistemate su un supporto, verranno distribuite a coloro che le hanno prenotate nei mesi scorsi.

Pronte le scandole decorate dagli artisti del territorio

Sabato 26 marzo all’ex bar de Il Centro (in via Conciliazione), verrà inaugurata l’esposizione di tutte le scandole (circa un centinaio) decorate dagli artisti del territorio. Si tratta di opere davvero originali, pezzi unici che finiranno nelle case di coloro che hanno effettuato la prenotazione. Il coordinamento artistico del progetto è stato gestito da Alda Pitzalis, presidente del Gruppo Artistico Desiano: "Questa operazione ha stimolato molto gli artisti che hanno aderito – dice - Ci sono autentiche opere d’arte. E’ stato davvero importante il coinvolgimento di tanti colleghi che, con entusiasmo, creatività e convinzione hanno contribuito alla raccolta fondi per il restauro della nostra cupola". All’atto della prenotazione i cittadini sono stati informati che non sarebbe stato possibile scegliere la propria decorazione. Sarà dunque per ciascuno una sorpresa. Ogni scandola avrà un certificato di autenticità, un titolo e una descrizione firmata direttamente dall’autore.

A fine marzo in mostra le scandole, il ritiro ad aprile

La mostra delle scandole rimarrà aperta nei seguenti giorni: sabato 26 e domenica 27 marzo, sabato 2 e domenica 3 aprile. Sabato 9 e domenica 10 aprile avverrà invece il ritiro delle scandole, comprese le altre due tipologie prenotate (decorazione a spruzzo e grezze). In questa occasione, effettuando il saldo, ciascuno riceverà la propria scandola. L’esposizione delle vecchie scandole decorate sarà affiancata dalla mostra fotografica dedicata agli eventi di Arena In Centro, la rassegna artistica che da agosto 2021 a gennaio 2022 ha coinvolto più di trenta associazioni e gruppi del territorio. Una novità multimediale è infine in arrivo: sarà presto consultabile online il sito www.desioelasuabasilica.it. Si tratta di un portale dedicato alla Basilica e a tutte le strutture e gli edifici storici della parrocchia SS. Siro e Materno. Il sito – che contiene annotazioni storiche firmate dal professor Massimo Brioschi - sarà in progressivo aggiornamento, condividendo anche documenti storici inediti.