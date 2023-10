Raccolta fondi per Riccardo, vittima un anno e mezzo fa di un grave incidente

Una gara di solidarietà con una raccolta fondi per sostenere le costose cure e terapie che «Ricky» dovrà affrontare nei prossimi anni...

L'incidente a Carate Brianza nel febbraio 2022

Ci saranno tutti i suoi amici domenica 15 ottobre, all’oratorio di Costa Lambro, a Carate Brianza, per un pomeriggio di festa e divertimento dedicato a lui, Riccardo Catena, oggi 22enne, vittima un anno e mezzo fa di un gravissimo incidente in auto mentre percorreva via San Michele al Carso. Da allora - era il 19 febbraio 2022 - Ricky è costretto a muoversi su una sedia a rotelle, in condizioni di disabilità gravi, dopo essere stato sottoposto a decine di interventi chirurgici. L’ultimo, alla testa, lo scorso mese di maggio al San Gerardo di Monza dopo pochi giorni dalle dimissioni dall’ospedale.

«Un’infezione ci ha purtroppo costretti di nuovo a tornare in sala operatoria - racconta mamma Eleonora Sirtori al Giornale di Carate - Da luglio è tornato a casa, siamo stati al lago... Averlo ancora con noi è come un miracolo. Sì, ci sono giorni difficili, di sconforto, ma è per lui che ha combattuto come un guerriero che combattiamo anche noi ogni giorno...».

Appuntamento all'oratorio di Costa Lambro

Proprio le quotidiane battaglie che Ricky, ex studente alla scuola professionale di «In-Presa», dovrà affrontare in futuro hanno riunito famiglia e amici in un abbraccio di affetto e solidarietà che domenica 15 ottobre si concretizzerà in un pomeriggio benefico durante il quale sfileranno abiti sartoriali che verranno messi in vendita al termine della giornata e che saranno indossati da venti modelle, tutte amiche del giovane caratese. All’evento si sono uniti poi tante persone, artisti, commercianti, amici di famiglia: da Max Perolari che metterà a disposizione alcune sue realizzazioni artistiche all’«Ottica Sirtori» con un banchetto benefico fino a Mirko Darar, attore, comico e monologhista che regalerà un momento di intrattenimento per il pubblico.

«Ma voglio ringraziare davvero tutte le persone che si sono messe a disposizione e fatte avanti anche spontaneamente per potere realizzare questo momento: da Narima Zimbaldi che ha realizzato le locandine, all’oratorio che ha messo a disposizione i locali, alla mamma di Luca, l’amico di Giussano che quella sera era in auto con Riccardo e con la quale è nata una bella amicizia. Sarà lei, sarta di professione, a realizzare gli abiti che sfileranno durante il pomeriggio; mentre due parrucchieri si sono messi a disposizione per pettinare e truccare le ragazze in passerella. A loro e a tutti quelli che vorranno partecipare rivolgo, fin da ora, un enorme grazie. Riccardo dovrà affrontare in futuro una serie di cure, dalla fisioterapia e non solo, che comportano spese non indifferenti... Questa testimonianza di affetto mi riempie il cuore e sono sicura che anche Ricky, che sarà presente alla festa, apprezzerà molto...».

Per partecipare all’evento in villa Calvi (sede dell’oratorio di Costa Lambro) è richiesto un contributo minimo per persona di 10 euro. La partecipazione va confermata telefonicamente ai numeri 392-2375902 oppure al numero 338-4702679.