Raffaele diventa diacono: festa degli amici per il don robbianese

Importante cerimonia in Duomo questa mattina, per il seminarista di Robbiano, Raffaele Mottadelli, che è diventato diacono.

Emozioni in Duomo

Momento indimenticabile e pieno di emozioni, questa mattina, sabato 1 ottobre, per il giovane di Robbiano che durante una solenne cerimonia presieduta dal vescovo, ha ricevuto gli ordini di diacono. Per Raffaele è l’ultimo passaggio prima del presbiterato, cioè del giorno in cui verrà ordinato sacerdote, già fissato il prossimo sabato 10 giugno.

La festa fuori dal Duomo

In tanti amici e fedeli della sua parrocchia, sono andati a Milano per seguire l'evento e per festeggiarlo, subito dopo la funzione, fuori dal Duomo. Striscioni, applausi e coriandoli e per celebrare e condividere questo significativo momento del suo percorso religioso.

Don Raffaele, così si chiamerà dopo aver ricevuto il ministero del diaconato, è stato festeggiato alla grande dai robbianesi e domani, domenica 3 ottobre, terrà l’omelia, alla processione con la statua della Beata Vergine del Rosario in occasione della festa patronale di Giussano.