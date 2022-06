Nuovi preti nominati in Duomo: ecco chi arriva in Brianza

Questa mattina, 23 giugno 2022, nel Duomo di Milano, l’arcivescovo mons. Mario Delpini, ha celebrato l’Ora Media con i ventidue preti novelli ordinati lo scorso 11 giugno.

Nuovi preti nominati in Duomo

Al termine della preghiera che si è svolta in Duomo, Mons. Delpini ha comunicato le comunità dove svolgeranno il loro ministero a partire dai prossimi giorni. In Brianza in particolare don Davide Ciarla arriva a Vimercate e sarà il nuovo responsabile della Pastorale giovanile (Oratorio) al posto di don Cristiano Castelli; don Manolo Lusetti arriva a Cornate - Colnago e Porto d'Adda al posto di don Matteo Albani; don Luca Rizzi invece arriva a Bellusco-Cavenago-Ornago- Mezzago al posto di don Andrea Bianchi. Don Francesco Torrini invece da settembre sarà vicario della Comunità pastorale Santo Stefano di Lentate sul Seveso e incaricato della Pastorale giovanile nella parrocchia San Giulio a Barlassina. Sostituirà don Andrea Zolli, che a settembre sarà vicario parrocchiale a Lissone.

L'elenco completo:

ALBERTI Francesco Vicario Parrocchiale

delle Parrocchie di Maria Regina e di S. Andrea in Pioltello

AMBROSETTI Mauro Vicario Parrocchiale

delle Parrocchie di S. Stefano, S. Alberto Magno e Santi Carlo e Anna in Q.re S. Felice, tutte nel Comune di Segrate

APRICO Jacopo Vicario

della Comunità Pastorale “Santi Giulio e Bernardo” in Castellanza

(composta dalle Parrocchie di S. Giulio e di S. Bernardo in Castegnate, tutte nel Comune di Castellanza)

ARGIOLU Mattia Salvatore Vicario Parrocchiale

delle Parrocchie di Gesù Maria Giuseppe, S. Gaetano e di S. Martino in Villapizzone di Milano

BERGAMASCHI Nicolò Vicario

della Comunità Pastorale “Madonna del Pilastrello” in Bresso

(composta dalle Parrocchie dei Santi Nazaro e Celso, S. Carlo e Madonna della Misericordia in Bresso)

BIENATI Matteo Vicario

della Comunità Pastorale “Trasfigurazione del Signore” in Milano

(composta dalle Parrocchie di Maria Regina Pacis, S. Leonardo da Porto Maurizio, S. Giovanni Battista in Trenno e Santi Martiri Anauniesi in Milano)

BOF Gabriele Vicario Parrocchiale

delle Parrocchie di S. Croce e di S. Edoardo in Busto Arsizio

CHEMINI Gianluca Riservato per gli studi

CIARLA Davide Vicario

della Comunità Pastorale “Beata vergine del Rosario” in Vimercate

(composta dalle Parrocchie di S. Stefano, S. Maurizio, S. Michele Arc. in Oreno, S. Maria Maddalena in Velasca, Santi Giacomo e Cristoforo in Oldaniga, tutte nel Comune di Vimercate e Santi Vito e Modesto in Burago di Molgora)

GUFFANTI Marco Vicario Parrocchiale

delle Parrocchie di S. Maria Immacolata in Origgio e dei Santi App. Pietro e Paolo in Uboldo

LOCATELLI Massimo Vicario

della Comunità Pastorale “S. Giovanni XXIII” in Milano

(composta dalle Parrocchie dei Santi Nazaro e Celso alla Barona, S. Bernardetta e S. Giovanni Bono in Milano)

LUPI Emanuele Vicario

della Comunità Pastorale “S. Maurizio” in Cassano Magnago

(composta dalle Parrocchie di S. Giulio, S. Maria del Cerro e S. Pietro Ap. in Cassano Magnago)

LUSETTI Manolo (rel. Maria) Vicario

della Comunità Pastorale “S. Maria della Rocchetta” in Cornate d’Adda

(composta dalle Parrocchie di S. Giorgio M., S. Alessandro M. in Colnago e S. Giuseppe in Porto d’Adda, tutte nel Comune di Cornate d’Adda)

MADEGHINI Enrico Francesco Vicario

Maria della Comunità Pastorale “S. Benedetto” in Albizzate

(composta dalle Parrocchie di S. Alessandro in Albizzate e S. Lorenzo M., S. Giovanni Evangelista in Caidate, S. Siro in Albusciago, S. Vincenzo M. in Menzago e Santi Pietro e Paolo in Quinzano, tutte nel Comune di Sumirago)

MOLTENI Luca Vicario Parrocchiale

delle Parrocchie di S. Lorenzo e dei Santi Nazaro e Celso in Prospiano, tutte nel Comune di Gorla Minore e Incaricato della Pastorale Giovanile nelle Parrocchie di S. Maria Assunta in Gorla Maggiore, S. Ilario in Marnate e S. Maria Nascente in Nizzolina di Marnate

PUSCEDDU Michele Vicario

della Comunità Pastorale “Maria Madre Immacolata” in Varese

(composta dalle Parrocchie dei Santi Pietro e Paolo in Masnago, Santi MM. Nazaro e Celso in Calcinate del Pesce, S. Carlo Borromeo in Lissago, S. Giovanni Battista in Avigno, S. Grato in Bobbiate e S. Stefano in Velate, tutte nel Comune di Varese) e Vicario Parrocchiale delle Parrocchie di SS. Trinità in Capolago di Varese e S. Silvestro in Cartabbia di Varese

RADAELLI Angelo Matteo Vicario Parrocchiale

della Parrocchia di S. Remigio in Sedriano e Incaricato della Pastorale Giovanile nella Parrocchia Annunciazione di Maria Vergine in Vittuone

RIZZI Luca Vicario

della Comunità Pastorale “S. maria Maddalena” in Bellusco

(composta dalle Parrocchie di S. Martino V. in Bellusco, S. Giulio in Cavenago di Brianza, S. Agata in Ornago e L’Assunta in Mezzago)

TORRINI Francesco Vicario

della Comunità Pastorale “S. Stefano” in Lentate sul Seveso

(composta dalle Parrocchie di S. Vito M, S. Vincenzo in Cimnago, S. Anna in Birago, S. Alessandro in Copreno e Santi Quirico e Giulitta in Camnago, tutte nel Comune di Lentate sul Seveso) e Incaricato della Pastorale Giovanile nella Parrocchia di S. Giulio in Barlassina

TREMOLADA Simone Vicario

della Comunità Pastorale “Maria Regina degli Apostoli” in Barzago

(composta dalle Parrocchie di S. Bartolomeo in Barzago, S. Maria Nascente in Bevera di Barzago e S. Giovanni Evangelista in Bulciago)

UBOLDI Roberto Vicario Parrocchiale

delle Parrocchie di Sacra Famiglia, S. Carlo Borromeo e dei Santi Gervaso e Protaso in Novate Milanese

ZOANI Alberto Vicario

della Comunità Pastorale “S. Agostino” in Sesto Calende

(composta dalle Parrocchie di S. Bernardino, S. Donato, S. Materno in Lentate Verbano, S. Antonio Abate in Oriano Ticino e dei Santi Pietro e Paolo in Lisanza, tutte nel Comune di Sesto Calende)