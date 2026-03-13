Referendum: in Comune l’incontro “Perché sì e perché no”

In vista del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026, il Comune di Meda promuove un incontro pubblico dal titolo “Referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026: perché sì e perché no”, con l’obiettivo di offrire ai cittadini informazioni chiare e accessibili su un tema di particolare rilievo istituzionale.

Un approfondimento aperto a tutti

L’iniziativa è promossa dall’assessore ai Servizi alla Persona Mara Pellegatta e si propone come momento di approfondimento aperto alla cittadinanza. Il referendum riguarda infatti la legge costituzionale recante norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare, tema che interessa l’organizzazione della giurisdizione e il sistema disciplinare della magistratura.

La presenza degli esperti

L’incontro si terrà martedì 17 marzo 2026 alle 20.45 nella sala Pertini del Palazzo comunale. Interverranno l’avvocato Diletta Denova, penalista del Foro di Milano (e capogruppo della lista civica Santambrogio sindaco), e l’ex assessore Andrea Boga, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Milano, che offriranno un inquadramento tecnico dei contenuti oggetto del voto, illustrando le ragioni del “sì” e del “no”.

L’iniziativa è gratuita, aperta a tutti i cittadini e impostata in forma apolitica e apartitica, con l’intento di favorire una conoscenza più chiara dei contenuti del referendum e di mettere a disposizione della cittadinanza strumenti utili per un orientamento informato.