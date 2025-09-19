Si è dimesso l’assessore Andrea Boga: farà il magistrato

Era stato annunciato nei mesi scorsi e oggi è arrivato il giorno delle dimissioni dell’assessore di Meda Andrea Boga, 32 anni, che ha vinto un concorso per diventare magistrato.

L’assessore Andrea Boga ha presentato le dimissioni

Una professione che è incompatibile con il ruolo di assessore, dato che la separazione dei poteri (legislativo, esecutivo e giudiziario) è uno dei principi fondamentali del sistema democratico italiano. Il titolare di Urbanistica e attuazione At1, Verde pubblico e privato, Personale, Bilancio partecipato, Regolamenti e semplificazione amministrativa, in forza alla lista civica Santambrogio sindaco, considerata la vera vincitrice delle elezioni amministrative del 2022, a marzo, dopo aver superato sia l’esame scritto che l’orale del concorso, aveva anticipato che la sua esperienza amministrativa sarebbe presto giunta al termine. E oggi, venerdì 19 settembre, ha presentato le dimissioni.

Il ringraziamento del sindaco