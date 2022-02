Regione Lombardia ricorda le vittime del dovere, da Fontana citazione per l'ambasciatore Attanasio

Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ha ricordato oggi, 8 febbraio 2022, nell'Aula del Consiglio regionale, le vittime del dovere, del terrorismo, della mafia e di ogni altra forma di criminalità.

Il 6 febbraio di ogni anno, si celebra il Giorno della Memoria, come istituito dalla Legge Regionale n. 10 del 3 maggio 2004.

"Un appuntamento nato per ricordare gli agenti di Polizia Renato Barborini e Luigi D'Andrea, caduti proprio il 6 febbraio del 1977 in un conflitto a fuoco con la banda criminale Vallanzasca a Dalmine. Ogni anno purtroppo si aggiungono nomi a questo fittissimo elenco. Oggi, come ieri e come domani, è il giorno per ricordarne il sacrificio - quotidiano e purtroppo a volte anche umano - e per apprezzarne ancora di più il valore".