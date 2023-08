65mila euro da spendere per attività ludiche, benessere e socializzazione di bambini e adolescenti. Per il secondo anno consecutivo il Comune di Triuggio ha vinto il bando di Regione Lombardia «Restiamo Insieme», rivolto ai Comuni che dopo l’estate realizzeranno con altri partner iniziative destinate alla socializzazione, attività ludiche e benessere di bambini e adolescenti.

«Restiamo Insieme»: vinto di nuovo il bando

Lo scorso anno il Comune aveva ottenuto con lo stesso bando 100mila euro, che sono stati investiti in diversi progetti: dal settembre 2022 a marzo 2023 sono stati organizzati corsi di educazione cinofila e arteterapia, lezioni di avvicinamento al mondo della musica, dello sport e danza.

Non solo. Erano stati organizzate visite ai musei, un corso di difesa personale per adolescenti e uno spazio studio con tutor universitari. Tutte attività gratuite per gli under 18.

«Un risultato molto positivo nonostante gli importi minori rispetto allo scorso anno - spiega il sindaco Pietro Cicardi - Siamo comunque molto soddisfatti perché si tratta di un’occasione importante di vivacità sociale, che ci viene offerta dalla Regione Lombardia, rivolta alle famiglie. Le attività principali, come l’esperienza della musica nelle scuole, verranno sicuramente riproposte. Ne studieremo anche di nuove. Novità di quest’anno è il fatto che alle iniziative potranno aderire anche ragazzi non necessariamente residenti nel Comune di Triuggio».

Unico vincolo: tutti i corsi dovranno avere scadenza entro il 19 febbraio 2024.