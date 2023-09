Ricominciano le "serate danzanti" della Bocciofila Parco Desio

Riapre la Bocciofila Parco Desio dopo essere rimasta chiusa in seguito alle forti grandinate di luglio. In programma quattro serate danzanti con musica e divertimento.

La Bocciofila Parco Desio è rimasta chiusa in seguito alle grandinate che hanno colpito il territorio a luglio, con la riapertura torna a proporre le serate danzanti che tanto piacciono ai desiani..

"Purtroppo è dal 24 luglio che siamo chiusi, pur non avendo riportato reali danni alla struttura. Noi siamo stati fortunati perché la grandinata non ci ha danneggiati, ma dal momento che confiniamo con Parco Tittoni, siamo stati costretti a chiudere lo stesso, per motivi di sicurezza. Adesso speriamo di recuperare una parte della stagione persa con una serie di appuntamenti a settembre", ha spiegato il presidente Ampelio Colombo.