“Ridacci la Lega”: il segretario del Patto per il Nord contesta Salvini ai funerali di Bossi

Dario Asnaghi ha urlato contro il vicepremier e si è beccato del cafone dalla compagna Francesca Verdini.

«Ridacci la Lega, Salvini. Ridacci la Lega», ha urlato domenica 22 marzo 2026 a Pontida, dopo che si erano concluse le esequie del papà del Carroccio, Umberto Bossi. E si è beccato del maleducato da Francesca Verdini, compagna del vicepremier: «Sei a un funerale, cafone, vai a casa!».

“Ridacci la Lega, Salvini”, il segretario del Patto per il Nord contesta Salvini

Il video della scena è diventato virale e agli occhi attenti dei cittadini di Meda non è sfuggito che il contestatore del ministro è il concittadino Dario Asnaghi, 39 anni, ex leghista e attuale segretario cittadino del Patto per il Nord. Vedendo arrivare Matteo Salvini in camicia verde, mano nella mano con la compagna, non resiste a urlargli «Ridacci la Lega, Salvini».

La compagna del vicepremier: “Sei a un funerale, cafone”

La compagna del segretario del Carroccio torna sui suoi passi, gli si avvicina e lo affronta: «Sei a un funerale, cafone». Ma Asnaghi non si fa intimorire e, tenendo in pugno la bandiera della Lega Nord, rincara la dose: «Non mi interessa, ci deve ridare la Lega, ce l’ha rubata». Quindi la replica della Verdini: «Devi andare a casa, maleducato». E mentre si allontana lui continua a gridare: «Ridacci la Lega, Salvini».

“Lascia sconcertati che un ministro preferisce defilarsi. Oggi guardo avanti con il Patto per il Nord”