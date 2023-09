Ridare vigore al commercio locale per rilanciare l'Italia

Interessante iniziativa a Cornate per sottolineare l'importanza del commercio locale. Nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 21 settembre 2023, il Comitato commercianti di Cornate, capitanati dal presidente Antonio Colombo, ha incontrato l'eurodeputato Lara Comi e gli onorevoli Fabrizio Sala e Alessandro Sorte. Presente anche il Capogruppo in Regione Lombardia per Forza Italia Fabrizio Figini.

L'importanza del commercio locale

All'interno dell'affascinante cornice di Villa Paradiso si è tenuto il convegno "Costruire un'Europa Economica e Commerciale Forte e Resiliente" promosso, dall'onorevole Lara Comi, Gruppo PPE, che ha visto la partecipazione del Presidente del Comitato Commercianti di Cornate d’Adda, Antonio Colombo, degli onorevoli Alessandro Sorte e Fabrizio Sala e Capogruppo in Regione Lombardia per Forza Italia Fabrizio Figini. Il Presidente del Comitato commercianti di Cornate Antonio Colombo ha condiviso le esperienze e le sfide affrontate dai commercianti locali, sottolineando l'importanza di politiche economiche favorevoli alle imprese e di un ambiente commerciale stabile per la crescita sostenibile. Proprio Colombo e altri commercianti cornatesi (ma non solo) nei mesi scorsi erano stati ospiti dell'Europarlamento a Strasburgo.

"E' compito delle istituzioni e della politica stare vicino ai commercianti e trasferire loro le opportunità che il mercato europeo offre, partendo dalla formazione professionale, alla sostenibilità, così da garantire un futuro prospero per le imprese e i cittadini - ha spiegato l'eurodeputata Lara Comi - Le sfide globali e le trasformazioni economiche richiedono una visione proattiva e una cooperazione più stretta tra i settori pubblico e privato ed è in questa direzione che lavoro in Parlamento europeo da sempre e continuerò a farlo".

"E' fondamentale ascoltare il territorio"

Nel corso della serata è intervenuto anche il Capogruppo di Forza Italia in Regione Lombardia Fabrizio Figini.

"Ascoltare il territorio è fondamentale per comprendere le esigenze concrete di una Provincia, come quella di Monza e Brianza, che riesce a

catalizzare sul proprio territorio realtà imprenditoriali e commerciali importanti. Regione Lombardia è stata vicina a queste attività nel periodo difficile della pandemia e continua ad aprire le sue porte per condividere le iniziative del futuro".

L'onorevole Fabrizio Sala, invece, invece, ha posto l’attenzione "sulla centralità di azioni che riescano a creare una filiera tra Europa, Governo centrale, Regione e ambiti amministrativi. In questo il Ppe e Forza Italia rappresentano il buon governo capace, come in questi giorni di lavoro intenso in Parlamento, di proporre misure che siano di supporto reale alle realtà del territorio". L'onorevole Sorte, infine, Coordinatore Regionale di Forza Italia, ha concluso gli interventi illustrando il ruolo del partito nella promozione di politiche economiche e commerciali.