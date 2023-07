Partirà lunedì 17 luglio la seconda tranche di lavori BrianzAcque con fondi Pnrr per il rifacimento delle reti dell'acquedotto - attraverso la sostituzione delle vecchie condotte ammalorate e il posizionamento di nuove tubature - a Sovico.

Rifacimento delle reti dell'acquedotto: a Sovico seconda tranche di lavori al via il 17 luglio

Questa seconda tranche di lavori coinvolgerà altre quattro arterie viabilistiche: via Flavio Gioia, Leonardo da Vinci, De Gasperi, Don Sturzo.

Successivamente, nel biennio 2024-25, ulteriori lavori interesseranno viale Monza, via Lombardia, via Don Luigi Guanella, via del Partigiano, via Ludovico Muratori, Via Don Ettore Cazzaniga, via Achille Grandi, via Alessandro Manzoni, via Luigi Galvani, via F.lli Cervi, via Alessandro Volta, via Giancarlo Puecher, Vicolo II Alessandro Volta, via Matteotti, via Straccione Sant’Ambrogio, via Torricelli, Vicolo VI del Partigiano, via Filippo Turati.

A Verano Brianza invece la seconda tranche di lavori che riguarda solo Via Piave, partirà da lunedì 24 luglio.