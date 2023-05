Rimane bloccata nell'ascensore del Comune, salvata dai pompieri e dal... vicesindaco

Incredibile disavventura nel Municipio di Triuggio. Venerdì sera una donna, che si occupa della pulizia dello stabile, è rimasta chiusa nell'ascensore del Comune ed è stata salvata dai Vigili del fuoco e dal... vicesindaco.

Attimi di paura

Attimi di grande paura venerdì sera in Comune a Triuggio, dove la signora Naima è rimasta bloccata per oltre mezz'ora all'interno dell'ascensore del Municipio. La donna, che si occupa della pulizia dello stabile, è rimasta chiusa nell'elevatore proprio assieme al carrello che normalmente utilizza per pulire i vari uffici. Naima è rimasta bloccata nell'ascensore per oltre mezz'ora, prima di essere salvata dall'intervento provvidenziale dei Vigili del fuoco di Carate Brianza, accorsi prontamente sul posto. I pompieri, tuttavia, non sono stati gli unici ad aiutare la donna. Al loro fianco, infatti, è intervenuto anche il vicesindaco di Triuggio Michele Casiraghi, ultima persona ancora presente all'interno del Municipio.

Grande sangue freddo della donna

Fortunatamente tutto si è risolto per il meglio, con Naima che è stata "liberata" dall'ascensore ed è quindi potuta tornare a casa. Anzi, è stata proprio la donna ad affrontare con grande sangue freddo la disavventura, chiamando aiuto e attendendo con pazienza l'arrivo dei soccorsi. Istituzionali, e non.