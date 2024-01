Giù le campane per una manutenzione straordinaria

A Seregno è in corso la rimozione delle sei campane della chiesa di Santa Valeria, che necessitano di una manutenzione meccanica straordinaria soprattutto per motivi di sicurezza. Impegnati quindici addetti con due autogru e altrettanti autocarri.

Rimosse le campane del Santuario di Santa Valeria

Questa mattina, venerdì 12 gennaio, in tanti con il naso all'insù attorno al parcheggio di via Piave per le operazioni di smontaggio e rimozione delle sei campane del Santuario di Santa Valeria. Due autogru hanno iniziato a rimuoverle dalla cella campanaria del campanile, a un'altezza di circa settanta metri. Il lavoro è affidato alla ditta AEI di Pozzuolo Martesana, con il coordinamento di Claudio Perego.

Prevista una manutenzione meccanica delle campane

E' prevista una manutenzione meccanica sulle campane e sulla struttura di supporto che sarà rinforzata, con la sostituzione di alcuni giunti rotti o ammalorati, nonché sull'impianto di automazione. Anche le parti meccaniche per il montaggio delle campane saranno rinnovate. I lavori dureranno almeno sessanta giorni lavorativi e il rimontaggio è in calendario dopo Pasqua, fra aprile e maggio.

E' la prima volta dal 1965

Nel 1965 le campane erano state issate sul campanile del Santuario mariano di Santa Valeria, edificato nel 1963, ed è la prima che vengono rimosse per una manutenzione di simile portata. La più grande delle sei pesa circa sei tonnellate, la più piccola 1,5. Il costo dei lavori si aggira sui 110-120mila euro. Dopo la sagra di Santa Valeria è in programma un altro intervento di manutenzione sulle facciate del campanile, compreso l'intonaco dei contrafforti in cemento. Il direttore dei lavori e progettista della parrocchia è l'architetto Walter Pavan.

