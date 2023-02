Rinnovata la convenzione tra Comune e Avps Vimercate: volontari al mercato e nelle manifestazioni cittadine

E' stata rinnovata anche per il 2023 la convenzione tra il Comune e l'Associazione Volontari di Pronto Soccorso e di Pubblica Assistenza di Vimercate (A.V.P.S.). Il sodalizio permette di garantire, come già accade dal 2005, una postazione di pronto intervento (118) per le prestazioni di emergenza sanitaria all’interno dell’area mercatale del venerdì e nelle principali manifestazioni cittadine.

Rinnovata la convenzione tra Comune e Avps Vimercate: volontari al mercato con una postazione fissa

Un servizio fondamentale per garantire la sicurezza dei numerosi visitatori che da Vimercate, dalle sue frazioni e dai paesi limitrofi raggiungono il centro cittadino per il mercato settimanale.

La Giunta ha quindi deliberato, nella seduta di mercoledì 8 febbraio, la stipula di una nuova convenzione, che garantisce la presenza dei volontari dell’ A.V.P.S., dalle ore 8,00 alle ore 13,00 con una postazione 118 per le prestazioni di emergenza sanitaria all’interno dell’area mercato con un equipaggio composto da due operatori, di cui uno certificato DAE e con un automezzo di soccorso dotato di defibrillatore e materiale per gestione trauma.

E nelle manifestazioni cittadine

La presenza della postazione sarà anche effettuata durante le manifestazioni del Distretto del Commercio nelle quali l’equipaggio sarà valutato in base all’affluenza prevista.

La convenzione, valida sino al 31 dicembre 2023, prevede il versamento all’AVPS di 8.600 euro così suddivisi: 7.800 euro per il mercato settimanale e 800 euro di spesa presunta per le manifestazioni aggiuntive del distretto del commercio.

"Da mezzo secolo al fianco delle persone"

“Con questa convenzione consolidiamo il rapporto con AVPS che sappiamo essere una risorsa indispensabile per il nostro territorio” ha commentato Riccardo Corti Assessore alla Vimercate delle Opportunità. “Quest’anno ricorre il 50esimo anno della loro fondazione, da mezzo secolo AVPS è al fianco delle persone per aiutarle e soccorrerle. Per tutto quello che ha fatto e continua a fare esprimiamo ad AVPS tutta la nostra gratitudine”.

Ulteriori servizi

Per ogni ulteriore servizio richiesto, in relazione agli eventi organizzati dal Distretto del Commercio, il Comune corrisponderà all’Associazione Volontari di Pronto Soccorso e pubblica assistenza di Vimercate € 20 all’ora per un ambulanza durante gli eventi organizzati dal Distretto del Commercio e € 15 all’ora per una squadra appiedata durante gli eventi organizzati dal Distretto del Commercio.