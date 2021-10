Rinnovata la sede del Csa ad Agrate, da oggi intitolata a Cesare Brambilla

Questa mattina

Il sindaco Sironi: "Un uomo appassionato. Un pilastro dello sport di Agrate e per la federazione di atletica fino all’ultimo".

Si è tenuta questa mattina ad Agrate l'inaugurazione della sede rinnovata del Csa (Centro sportivo agratese, che riunisce le società sportive di Agrate) all'interno del Parco Moro e la contestuale intitolazione del centro a Cesare Brambilla, storico allenatore e presidente dell'Atletica Agrate e dirigente della Federazione di Atletica. Brambilla, scomparso nel marzo scorso, nel 2012 era stato insignito della benemerenza civica.

Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco di Agrate Simone Sironi, l'assessore allo Sport Claudio Galli, il presidente del Csa Paolo Ceruti, il sindaco di Tonadico in Trentino Aurelio Gadenz (ex agratese diventato sindaco della località trentina, amico personale di Brambilla) e i famigliari di Brambilla oltre ad atleti, ex atleti e presidenti di società sportive.

"Quando partecipo ad inaugurazioni e intitolazioni penso sempre alla canzone “ La storia siamo noi” di De Gregori. Oggi vogliamo fare memoria della nostra storia attraverso il ricordo di Cesare. Intitolare un luogo ha un significato molto profondo perché si scrive un pezzo di storia e si riconosce l’importanza di certe persone".

Il sindaco ha anche sottolineato la ricchezza sportiva e umana di Brambilla in una cornice di umanità e umiltà. "Un uomo appassionato. Un pilastro dello sport di Agrate e per la federazione di atletica fino all’ultimo".