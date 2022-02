Rinnovo della Rsu alla ST Microelectronics: le elezioni premiano la Fim Cisl

I risultati delle elezioni

Consenso del 40% dei voti validi e con 17 delegati su 42 totali. Inoltre la Fim è anche la prima organizzazione nelle elezioni della Rls.

Si sono concluse presso la ST Microelectronics di Agrate Brianza le elezioni per il rinnovo delle Rsu, Rappresentanza sindacale unitaria. La struttura brianzola è uno dei più importanti siti di ricerca e sviluppo e produzione di semiconduttori in Italia. Con i suoi 4.900 dipendenti rappresenta, oltre che la più grande azienda lombarda, un patrimonio e un innovativo centro di sviluppo tecnologico per l’intero Paese.

Rinnovo della Rsu alla ST Microelectronics: successo per la Fim Cisl

La Fim Cisl è la prima organizzazione sindacale con un consenso del 40% dei voti validi e con 17 delegati su 42 totali. Inoltre la Fim è anche la prima organizzazione nelle elezioni della Rls, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

«Un grande risultato – spiega Enrico Vacca, segretario generale della Fim Cisl Monza Brianza Lecco – con cui le lavoratrici e i lavoratori hanno voluto premiare la proposta sindacale propositiva della Fim, fatta di serietà, proposte, lavoro dei delegati e delle delegate, di ascolto e attenzione dei bisogni dei dipendenti Stm che la Fim ha portato avanti in questi anni, attraverso un confronto deciso e puntuale con l’azienda».

«Un sentito ringraziamento va – sottolinea il responsabile della Fim Cisl Monza Brianza Lecco - a tutti i delegati, le delegate, agli

operatori e alle operatrici della Fim che, quotidianamente, hanno lavorato permettendo oggi di raccogliere questa straordinaria vittoria, che per noi rappresenta non un punto di arrivo, ma una base di partenza per fare di più e meglio. Per questo proporremo fin da subito l’apertura di un confronto con le altre organizzazioni per la definizione della piattaforma per il rinnovo del contratto aziendale».