Riparte Cittadinoi, il bilancio partecipato di Vimercate

I progetti dei cittadini

Confermato lo stanziamento nel Bilancio Comunale 2022 di una cifra pari a 100.000 euro da destinare alla realizzazione del progetto vincitore dell'iniziativa.

Riparte Cittadinoi, il bilancio partecipato della Città di Vimercate giunto alla sua quarta edizione con la stessa formula del 2021.

Riparte CittadiNoi a Vimercate

Gli elementi che caratterizzano Cittadinoi sono tutti confermati: lo stanziamento nel Bilancio Comunale 2022 di una cifra pari a 100.000 euro da destinare alla realizzazione del progetto vincitore dell'iniziativa.

Cittadinoi permetterà a tutti i Cittadini di presentare un proprio progetto e sottoporlo alla valutazione della comunità: il progetto più votato, purché sia tecnicamente realizzabile e purché non superi il budget stanziato, sarà realizzato dall’Amministrazione.

Sono disponibili nella sezione dedicata la scheda per presentare il proprio progetto, il regolamento e la scheda per i sostenitori.

La scheda chiederà ai cittadini di descrivere brevemente la propria idea, allegando eventualmente foto, disegni o altro materiale e conterrà uno spazio per raccogliere sostenitori per la propria proposta.

Le proposte potranno essere consegnate entro il 13 marzo 2022 esclusivamente via mail all’indirizzo partecipazione@comune.vimercate.mb.it