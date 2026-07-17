Parte il progetto di riqualificazione di piazza Fari

Prende avvio il progetto di riqualificazione di piazza don Luigi Fari, uno dei più ampi spazi pubblici di Seregno, che oggi presenta ampi margini di migliore valorizzazione.

Al via l’iter per sistemare piazza Fari

Nei giorni scorsi è stato approvato dall’Amministrazione comunale il Documento di indirizzo di progettazione, il primo passaggio amministrativo in vista della riqualificazione. Piazza Fari, ambito pubblico che raccorda le varie parti del quartiere Sant’Ambrogio, si estende su circa 1.400 metri quadrati di pavimentazione che, nel corso di oltre vent’anni, è stata resa molto irregolare dall’usura e da interventi di rappezzo, non sempre congrui rispetto alla situazione preesistente. Il progetto, interamente finanziato con fondi comunali per un importo complessivo di 300mila euro, si articola in quattro fasi.

Nuova pavimentazione drenante

Nella prima fase si provvederà alla rimozione degli elementi presenti non più recuperabili, in particolare tutta la pavimentazione e sette esemplari di pioppo che stanno completando il loro ciclo vitale. Si procederà quindi alla posa di una nuova pavimentazione drenante e alla riqualificazione dell’area del cosiddetto “abside”, che sarà realizzata utilizzando calcestruzzo architettonico drenante, resistente al transito di mezzi di soccorso e manutenzione: una pavimentazione che consenta la dispersione di una parte rilevante delle acque piovane, prima che vengano convogliate nelle caditoie.

Sedute, aiuole e nuove piantumazioni

La zona “absidale” verrà rinnovata con nuove aiuole, una gradinata di collegamento alla quota della piazza principale e un allacciamento elettrico dedicato, pensato per ospitare piccoli eventi culturali e performance artistiche all’aperto. In termini di nuovi arredi urbani, verranno installate quattro sedute lineari da circa nove metri ciascuna per favorire la sosta e l’aggregazione. L’intervento sarà completato con la messa a dimora di nove nuovi alberi, a compensazione e integrazione del patrimonio verde esistente. Il percorso, che ora prevede la progettazione esecutiva, è finalizzato a concludere i lavori al più tardi all’inizio del 2028.

“Nuovo slancio all’area con più verde”