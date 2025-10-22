Il Comune di Cesano Maderno ha vinto contro il ricorso al Tar presentato da una società che aveva partecipato alla gara per la ristorazione scolastica.

Ristorazione scolastica, vittoria del Comune al Tar

Una gara indetta dall’Amministrazione Comunale e dalla Centrale unica di committenza della Provincia di Monza e Brianza. La gara è stata vinta dalla società Cirfood, a cui è stato quindi affidato il servizio di ristorazione scolastica in città. La società ricorrente, Euroristorazione, si era classificata al terzo posto. Adesso la sentenza, pubblicata lunedì 20 ottobre, che dà ragione al Comune (difeso dagli avvocati Gabriele Rosario Tricamo, Andrea Ruffini, Marco Orlando e Matteo Valente) e alla Cuc. In particolare, i magistrati del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), hanno respinto il ricorso principale e dichiarato improcedibile il ricorso incidentale.

La soddisfazione del primo cittadino