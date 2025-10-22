Il Comune di Cesano Maderno ha vinto contro il ricorso al Tar presentato da una società che aveva partecipato alla gara per la ristorazione scolastica.
Ristorazione scolastica, vittoria del Comune al Tar
Una gara indetta dall’Amministrazione Comunale e dalla Centrale unica di committenza della Provincia di Monza e Brianza. La gara è stata vinta dalla società Cirfood, a cui è stato quindi affidato il servizio di ristorazione scolastica in città. La società ricorrente, Euroristorazione, si era classificata al terzo posto. Adesso la sentenza, pubblicata lunedì 20 ottobre, che dà ragione al Comune (difeso dagli avvocati Gabriele Rosario Tricamo, Andrea Ruffini, Marco Orlando e Matteo Valente) e alla Cuc. In particolare, i magistrati del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), hanno respinto il ricorso principale e dichiarato improcedibile il ricorso incidentale.
La soddisfazione del primo cittadino
“Accogliamo con soddisfazione – dichiara il sindaco Gianpiero Bocca – il giudizio del Tar che riconosce la correttezza dell’operato dell’Amministrazione comunale e della Cuc e la validità delle nostre ragioni. Un esito positivo che conferma la trasparenza delle procedure adottate e soprattutto l’attenzione dedicata dal Comune alla qualità del servizio destinato ai nostri studenti. Ringrazio gli Uffici comunali e la Cuc per l’accuratezza del lavoro svolto e ribadisco l’impegno del Comune nel garantire servizi efficienti, sicuri e di qualità, in particolare quando si tratta di attività destinate agli studenti delle nostre scuole”.