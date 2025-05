Ritardi nella raccolta dei rifiuti: le scuse e le azioni

A Cesano Maderno, nelle ultime settimane e in concomitanza con le recenti festività, si sono registrati rallentamenti nelle operazioni di raccolta rifiuti con disagi per la cittadinanza. Gelsia Ambiente si scusa.

"Stiamo profondendo ogni sforzo per risolvere la situazione nel più breve tempo possibile - spiega Gelsia Ambiente in una nota ufficiale - Scusandoci con i cittadini per i ritardi verificatisi, assicuriamo che gli operatori stanno lavorando con grande impegno, effettuando turni straordinari per garantire il ripristino del servizio e ridurre al minimo i disagi".