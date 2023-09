E’ tornato in campo dopo una delicatissima operazione di trapianto al fegato e con la soddisfazione di aver riassaporato il gusto dell’attività sportiva insieme a quello ancora più dolce della vita.

Ritorna in campo dopo il trapianto: «Sono rinato grazie alla donazione»

E’ stata una giornata straordinaria ed emozionante quella che ha vissuto sabato pomeriggio Vincenzo Pastore, di Triuggio, classe 1956, ex cameraman della Rai.

L’entusiasmo e la gioia per essere tornato a calcare di nuovo un campo da gioco l’ha raccontata lui stesso al termine di tre ore di allenamento:

«Non posso che ringraziare tutto lo staff dell’ospedale di Niguarda che mi ha seguito e, in primis, il professor Luciano De Carlis che ha eseguito l’intervento di trapianto - ha detto Pastore - Ringrazio anche il mio angelo donatore e insieme all’Aido mi impegno a promuovere la donazione di organi per dare speranza e vita come me anche ad altre persone. Persone - ha aggiunto il triuggese - che, come, me sono rinate».

Il 67enne, ex operatore da riprese alla Rai, è tornato in campo in occasione della giornata di Festa dello Sport che si è svolta a Sovico durante la quale si è disputato anche l’open day di Padel riservato agli over 65, progetto finanziato da Sport e Salute e Fitp (Federazione italiana Tennis e Padel) organizzato da «Tennis & Sports Open asd».

L’associazione sovicese, che ogni giorno si occupa di sport e integrazione, ha raccolto e vinto la sfida accompagnando il ritorno in campo dell’atleta dopo il trapianto di fegato. A fianco di Pastore c’era il maestro Luca Vilone, direttore tecnico sportivo: