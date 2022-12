Robbiano saluta Vincenzo Terraneo, un "pilastro" della comunità

Grande cordoglio in frazione, ma non solo, per la scomparsa di Vincenzo Terraneo, 82 anni, figura di riferimento nell'ambito dell'associazionismo, della parrocchia, dello sport, della cultura e anche della politica locale.

Una "colonna"

Se n'è andato ieri pomeriggio, Vincenzo Terraneo, classe 1940, una vera colonna della frazione. Impegnato in modo trasversale nel mondo dell’associazionismo, della cultura, della parrocchia e anche della politica ha lasciato un grande vuoto tra le moltissime persone che gli erano legate. La notizia della sua morte ha commosso tanti della frazione, ma anche dell’intera comunità.

«Un pilastro della frazione», l’ha definito l’assessore Paola Ceppi. Il suo contributo è stato fondamentale in tante situazioni, tanto che in molti scherzando lo consideravano il «sindaco di Robbiano».

L'impegno civico e sociale

Trasversale è stato il suo impegno a favore della sua frazione, ma anche della città: ha avuto un ruolo nella politica cittadina, all'interno della Democrazia Cristiana. Negli Anni 80 fu segretario. E' stato anche socio per oltre 50 anni, della Cooperativa di Robbiano, diventandone presidente nel 1997, ma anche fondatore del Circolo Culturale don Beretta. Da sempre vicino alle realtà sportive della frazione e membro attivo nella parrocchia.

