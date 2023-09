Numeri da record per l’Avis Seveso e un traguardo che sa di storia. Una storia che Roberto Mazzola ha deciso di scrivere tanto tempo fa e che domenica scorsa ha culminato con 400 donazioni tra sangue e plasma, ma non è certo finita qui.

Roberto fa 400: è nel libro dei record delle donazioni di Avis Seveso

Roberto è infatti il secondo avisino sevesino a raggiungere questo risultato. Il primo era stato suo fratello Paolo Mario, che aveva tagliato il traguardo poco meno di un anno fa, nell’ottobre 2022. Roberto ha deciso di seguire le orme del fratello e anche quelle del padre, che è stato anche vicepresidente della sezione cittadina. Un traguardo tra l’altro che potrebbe presto tagliare anche il vicepresidente Doriano Gariboldi, anche lui molto vicino alle 400 donazioni.

Classe 1967, donatore da quando aveva 18 anni, Roberto è una delle colonne portanti di Avis Seveso. Domenica, in occasione della 400esima donazione, ha ricevuto i complimenti di tutto il personale del Centro Formentano di Limbiate. «Da quando ho iniziato non ho mai smesso, perché donare fa bene e fa stare bene. Sai che quello che stai facendo sarà utile per qualcuno» commenta il donatore sevesino.

Le parole del presidente Cipolla e del sindaco

Una soddisfazione enorme all’interno della sezione, come sottolineato dalla presidente Gloria Cipolla:

«Un traguardo straordinario: 400 donazioni sono tantissime e non so quante sezioni possano contare su componenti che raggiungono questi numeri - commenta - Noi ne abbiamo addirittura due che presto potrebbero diventare tre. Tutto questo mi rende orgogliosa: ringrazio tutti i donatori. E’ un segnale di come donare sangue e plasma sia fondamentale: c’è sempre bisogno di sangue e plasma. Roberto è sempre presente alle nostre iniziative: lui e suo fratello Paolo danno lustro alla nostra associazione e meglio di chiunque altro possono dimostrare quanto sia importante e generosa per il prossimo la donazione».

La speranza chiaramente è che questi esempi positivi possano far avvicinare i più giovani all’associazione.

A Roberto Mazzola sono arrivati anche i complimenti del sindaco Alessia Borroni: «Si tratta di un traguardo importante e come sindaco mi sento onorata di essere una donatrice di un'associazione che ha grande successo dal punto di vista del sociale a Seveso. Faccio i complimenti a Roberto per la costanza e perché crede in quello che fa. Questo è di esempio per tutti, donare se stessi per gli altri».