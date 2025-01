Roncello: l'ultimo saluto all'agricoltore morto per salvare i suoi animali

Giornata di lutto a Roncello dove stamattina, venerdì 31 gennaio, la comunità ha portato l'ultimo saluto a Carlo Biffi, 59 anni, titolare dell'azienda agricola "Rio Vallon" in cui lo scorso sabato ha perso la vita nel tentativo di salvare la vita dei suoi animali dall'incendio scoppiato nella stalla.

L'ultimo saluto all'agricoltore morto per salvare i suoi animali

Moltissime le persone che, nella chiesa parrocchiale del paese, si sono radunate per rendere omaggio a un uomo che non ha esitato a sacrificare la propria vita in un ultimo, disperato, eroico gesto. Proprio come ha ricordato il parroco don Camillo Casati durante l'omelia:

"Carlo guarda quanta gente che ti vuole bene è venuta oggi a salutarti. Perché questo non è un addio, è un arrivederci: la morte non è la fine della vita, anzi è la strada che porta alla vera vita, quella di nostro Signore. Per il nostro Carlo è stata una morte tragica, dettata dal suo amore per il lavoro. Anche lui è una vittima del lavoro a cui dobbiamo rendere onore. Fino all'ultimo hai lavorato per salvare la tua attività. Molti di voi conoscevano Carlo perché lo incontravano ai mercati. E come voi, anche noi di fronte a questa tragedia non abbiamo parole, se non quelle che ci dice Gesù. Siamo qui perché crediamo che ci sia una vita più vera, più bella ed eterna. E oggi Carlo è in questa vita, senza più lacrime e sofferenza, dove il Signore lo ha chiamato aper farlo godere della sua pace e del suo riposo dopo tanto lavoro. Non dimentichiamo di lui, ma continuiamo a ricordarlo come un santo di casa nostra, affinché dall'alto possa sempre vegliare su di noi e sulla sua famiglia"

L'annuncio dell'azienda agricola

Poi l'uscita della salma, accompagnata dalle lacrime della moglie, dei fratelli e delle sorelle, così come dei nipoti e di tutti i presenti ancora sconvolti per un dramma che ha scosso la piccola comunità di Roncello. Che oggi, più che mai, si riscopre essere una grande famiglia stretta nel dolore. Dolore che difficilmente passerà. Come testimonia l'annuncio pubblicato dalla moglie sulle pagine social dell'azienda agricola, destinata purtroppo a chiudere i battenti.

"L'azienda agricola non ci sarà più - si legge su Facebook - Ringrazio tutti coloro che hanno creduto in noi. Grazie"

Una decisione sofferta, ma inevitabile, che però non cancella quel gesto eroico di Carlo Biffi, che pur di salvare la sua attività e i suoi cari animali non ha esitato a mettere a repentaglio la propria stessa vita.