Incendio nella stalla: il titolare muore nel tentativo di salvare gli animali

Non ce l'ha fatta il 59enne che oggi pomeriggio, sabato 25 gennaio, è stato soccorso in gravissime condizioni in seguito all'incendio scoppiato all'interno della stalla nella sua azienda agricola, a Roncello. La vittima, Carlo Biffi, aveva 59 anni.

Incendio nella stalla: muore per salvare gli animali

L'uomo era il titolare della "Azienda agricola Rio Vallone" di via Matteotti. Stando a una prima ricostruzione dei fatti sembra che l'incendio sia partito all'interno della stalla in cui si trovavano le capre d'allevamento. Le cause delle rogo sono ancora in fase d'accertamento. Biffi, non appena visto il fumo, si è lanciato nel capannone, ma il suo tentativo di salvare gli animali si è rivelato fatale.

I soccorsi e la corsa in ospedale

Forse per un malore causato dallo sforzo o dai fumi tossici delle fiamme, il 59enne si è accasciato a terra. I soccorsi, intervenuti sul posto, lo hanno estratto dalla stalla in condizioni critiche e in arresto cardiaco. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione sul posto e la corsa disperata verso l'ospedale: Carlo Biffi è deceduto poco dopo il suo arrivo al nosocomio di Vimercate.

Incendio domato

In via Matteotti sono accorse in forze anche le squadre dei Vigili del fuoco del Comando di Monza e Brianza e Milano. I pompieri hanno estinto l'incendio e ad hanno messo in salvo alcuni animali, mentre altri, purtroppo, hanno perso la vita nel rogo. Al momento l'intervento risulta essere in corso per il minuto spegnimento visto anche la presenza di fieno.