Ronco Briantino: dopo l'incendio sette famiglie sono ancora fuori casa

Dopo il tremendo incendio che nella giornata di ieri, giovedì 20 febbraio, ha divorato il tetto di una palazzina in via Galilei a Ronco Briantino, sono ancora sette le famiglie rimaste fuori casa.

Questa la decisione dei Vigili del fuoco che al termine delle operazioni di messa in sicurezza dell'edificio, condotte ancora nella serata di ieri, hanno dichiarato l'inagibilità di sette appartamenti all'interno dello stabile coinvolto dallo spaventoso rogo. Altre sette hanno potuto fare rientro subito, mentre altre due hanno dovuto attendere il via libera da parte dei tecnici per alcune criticità legate agli impianti elettrici, sistemare poi nella serata di ieri.

Nuovo sopralluogo questa mattina

Le famiglie rimaste senza casa hanno trovato sistemazione presso alcuni parenti, ma le istituzioni restano comunque pronte a intervenire in caso di necessità. Intanto questa mattina, venerdì 21 febbraio, i Vigili del fuoco sono tornati in via Galilei dopo che qualche residente ha segnalato ancora la presenza di umo salire dal tetto della stessa palazzina. I pompieri hanno effettuato un nuovo sopralluogo senza però evidenziare la presenza di fiamme.