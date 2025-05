Rosa Camuna al maestro di eleganza e stile

Una grande emozione alla consegna del premio Rosa Camuna alla memoria dello stilista Luciano Grella di Triuggio, da parte del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

Rosa Camuna a Luciano Grella

La cerimonia di consegna del "Premio Rosa Camuna", la più alta onorificenza della Regione Lombardia, si è svolta ieri (giovedì 29 maggio 2025) a Milano, alla quale hanno partecipato la moglie Irma e il figlio Umberto. Tra i destinatari c'è anche il noto stilista di moda, conosciuto a livello internazionale, Luciano Grella, mancato nell'agosto dello scorso anno. Al Consiglio regionale sono pervenute 172 candidature vagliate, come da regolamento, dall'Ufficio di Presidenza. L'esito delle valutazioni del Consiglio ha portato alla selezione di 5 premi e 10 menzioni, cui si aggiungono i premi conferiti dal presidente della Giuria. Una menzione va alla memoria di Luciano Grella, che ha conquistato anche New York.

Menzione al maestro di eleganza e stile

"Stilista e sarto di fama internazionale - la motivazione della menzione - Giovanissimo, ha trovato nella Milano della moda e dello stile il contesto più adatto per poter esprimere il suo talento e la sua creatività. Un protagonista delle sfilate degli anni '60 e '70 ma soprattutto un uomo concreto e un imprenditore lungimirante, che ha saputo organizzare il settore di Confartigianato Moda offrendo prospettive di lavoro a moltissimi giovani di volontà e talento. Un maestro di eleganza e stile, che ricorderemo sempre attraverso le sue creazioni di squisita raffinatezza".

Il presidente di Apa Confartigianato

"È stato per me un grande onore partecipare oggi alla cerimonia della Rosa Camuna, il più alto riconoscimento conferito da Regione Lombardia - dichiarata il presidente di Apa Confartigianato Imprese Milano Monza e Brianza, Giovanni Mantegazza - Vedere premiato il Maestro Artigiano Luciano Grella, colonna portante del nostro saper fare, è motivo di orgoglio non solo personale ma per tutta la nostra comunità artigiana. Luciano rappresenta l’essenza del vero artigiano: mani esperte, cuore generoso e mente sempre rivolta al futuro, senza mai dimenticare le radici. Il suo impegno, la sua passione e la dedizione al lavoro sono un esempio straordinario per le nuove generazioni. A nome di Apa Confartigianato Milano Monza e Brianza, gli rivolgo le mie più sentite congratulazioni. Questo premio è più che meritato: è il giusto riconoscimento a una vita spesa per l’eccellenza artigiana.