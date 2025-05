Regione Lombardia concede il premio Rosa Camuna alla memoria dello stilista Luciano Grella, una grande soddisfazione anche per Canonica, frazione di Triuggio, dove il maestro abitava e aveva aperto il suo laboratorio artigianale.

Rosa Camuna a Luciano Grella

Tra i destinatari del "Premio Rosa Camuna", la più alta onorificenza della Regione Lombardia, c'è anche il noto stilista di moda, conosciuto a livello internazionale, Luciano Grella, mancato nell'agosto dello scorso anno. Al Consiglio regionale sono pervenute 172 candidature vagliate, come da regolamento, dall'Ufficio di Presidenza. L'esito delle valutazioni del Consiglio ha portato alla selezione di 5 premi e 10 menzioni, cui si aggiungono i premi conferiti dal presidente della Giuria. Una menzione va alla memoria di Luciano Grella, noto stilista di Triuggio che ha conquistato anche New York.

"Maestro internazionale di stile"

“Il prossimo 29 maggio, in occasione della festa della Lombardia, il presidente Attilio Fontana consegnerà, tra gli illustri premiati, anche il Premio Rosa Camuna alla memoria di Luciano Grella, indimenticato stilista brianzolo di fama internazionale, di cui mi onoro di aver personalmente proposto la candidatura, unitamente ai figli Umberto e Diletta e all'Amministrazione di Triuggio - dichiara Alessandro Corbetta, Capogruppo della Lega in Regione Lombardia , eletto nella Provincia di Monza e Brianza. "Ritengo sia un doveroso riconoscimento in ricordo di una portabandiera del "saper fare" di casa nostra, un maestro di creatività che ha sempre rappresentato al meglio il talento e l'operosità della Lombardia, da Canonica di Triuggio, in cui ha iniziato la sua attività, fino al grande show-room di New York. Rendere omaggio a questo esponente dell'eccellenza lombarda nel mondo vuole essere sia un tributo alla memoria di un nostro grande concittadino, che fu anche Presidente di Confartigianato Moda, sia un esempio concreto per le giovani generazioni” conclude Corbetta.