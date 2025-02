«Aiutatemi a ritrovare la mia bici elettrica. Chi me l’ha rubata non ha pensato che è il mio strumento di lavoro. Senza non posso fare le consegne, quindi non guadagno nulla e non riesco ad aiutare mia moglie e mio figlio rimasti in Egitto».

Rubano la bici elettrica a un rider: «Aiutatemi a ritrovarla, senza non posso più lavorare»

E’ l’accorato appello del 29enne Abdelkarim Mohamed Abdalla Yassein, residente a Lentate sul Seveso, che nell’ottobre 2023 è arrivato in Italia alla ricerca di un futuro migliore. Per guadagnarsi da vivere lavora come rider per una nota società di consegna a domicilio e a qualsiasi ora e con qualsiasi condizione atmosferica si mette in sella alla sua bici elettrica per portare cibo e prodotti nelle zone che gli vengono indicate.

Dal pomeriggio di lunedì 20 gennaio, però, non può più farlo, perché qualcuno gli ha rubato la sua Engwe EP-2 Pro, lasciata all’ingresso del bar-gelateria «L’angolo del gelato», nella centralissima piazza San Vito, all’ora di pranzo.

«Sono entrato verso le 13.30 e una volta uscito, circa un’ora dopo, mi sono accorto che la mia bici era sparita - racconta il 29enne - Non potevo credere che qualcuno me l’avesse portata via, senza pensare che è il mezzo con il quale lavoro».

La bici elettrica, nera con alcune decalcomanie sul telaio di colore rosso, ha un valore di circa 780 euro. Attaccato al manubrio c’era un porta telefono e all’interno della box sul telaio posteriore c’erano due batterie e un caricabatterie, oltre ad alcuni vestiti e a libri di scuola. Sommando il valore di tutto, l’entità del furto ammonta a circa 1.200 euro.

La denuncia

Nel pomeriggio il rider si è recato dai Carabinieri della stazione locale a sporgere denuncia contro ignoti e ha anche lanciato un appello sui social per chiedere aiuto a chiunque possa aver visto qualcosa e a chi magari abita nella zona della piazza o in vie limitrofe ed è in possesso di telecamere che possano aver ripreso il ladro in fuga.

«Sono riuscito a recuperare un’immagine che riprende il furfante in sella alla mia bicicletta e l’ho mostrata ai Carabinieri - prosegue - Speriamo che riescano a rintracciarlo e a restituirmi quello che mi ha rubato».

In tanti hanno manifestato solidarietà ad Abdelkarim e c’è chi ha anche proposto di organizzare una colletta per aiutarlo ad acquistare un’altra bici, qualora non dovesse ritrovare la sua.