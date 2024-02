11 E non rinuncia mai ad un buon piatto di pasta, rigorosamente spaghetti.

Ruginellese da 100 anni, festa grande per nonna Francesca Marchesi

Festa grande martedì scorso a Ruginello, per il traguardo del secolo di vita tagliato da Francesca Marchesi. Ruginellese doc, nata il 6 febbraio del 1924 quando ancora Ruginello faceva Comune a sé, Francesca non ha mai lasciato il suo paese. «Sono nata e cresciuta in una corte di via Indipendenza - racconta con straordinaria lucidità e con voce potente - Sono la quarta di sei fratelli, l’ultima ancora in vita. Mamma Graziosa e papà Giovanni erano contadini. E anche io sin da bambina davo una mano nei campi».

Con la licenza elementare in tasca, conseguita nelle mitiche scuole elementari di via Diaz, oggi sede del centro civico di Ruginello, come moltissime giovani vimercatesi Francesca Marchesi ha poi ottenuto un posto da operaia ai telai del linificio cittadino. Superati con qualche difficoltà gli anni e i rigori della guerra, ha poi trovato l’amore.

«Dopo essermi spostata con Guido (scomparso poi nel 1988, ndr) nel 1950, ho proseguito a lavorare al Linificio fino alla fine degli anni Cinquanta».

All’arrivo dei figli, Clementino e Lorenza, la neo centenaria ha poi lasciato il lavoro nello stabilimento per dedicarsi completamente alla famiglia nella casa di via don Tentori, dove ancora oggi vive circondata dai parenti.

Oltre ai due figli, nonna Francesca può contare anche sull’affetto dei nipoti Marta, Alessandra e Stefano. «Cerco sempre di tenermi informata - prosegue con il sorriso stampato sul volto - Leggo ogni giorno i giornali, anche se ci sono quasi solo brutte notizie, e guardo la tv. Quando posso esco anche se, purtroppo, da qualche anno non posso più andare in bici, la mia passione».