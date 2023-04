Ruspe nella ex Snia di Varedo, si abbatte un capannone: qui il polo della logistica. Per completare la demolizione ci vorranno sei mesi. A breve i lavori del supermercato sulla Comasina

Ruspe nella ex Snia

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

Ruspe in azione nella ex area Snia. La settimana scorsa sono iniziati i lavori di demolizione del vasto capannone situato nella zona sud del comparto, vicino all’ingresso di via Garibaldi, al confine con Paderno Dugnano: 100mila metri quadrati di fabbricato da smantellare in circa 6 mesi.

"Come da un anno e mezzo a questa parte i lavori stanno andando avanti, a breve partiranno anche quelli del nuovo supermercato che affaccia sulla Comasina" ha premesso il sindaco Filippo Vergani, impegnato venerdì mattina in un sopralluogo durante le operazioni di demolizione, insieme al vicesindaco Fabrizio Figini.

Qui sorgerà il polo della logistica

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

Sull’area sorgerà il polo della logistica come previsto dal piano di rigenerazione urbana messo a punto dalla società Mg Sviluppo, proprietaria del comparto.

"I mezzi e gli operai al lavoro sono impegnati oltre che nella demolizione anche nella separazione del cemento dai mattoni e dal ferro in modo che possa essere poi smaltito tutto nella maniera corretta" ha continuato Vergani.

Un passo significativo verso la riqualificazione

"Siamo molto felici ed entusiasti che siano iniziati questi lavori nella parte sud del comparto, è una zona importante, ci vorranno cinque o sei mesi per l’abbattimento totale - ha ricordato Figini - Anche se i lavori non sono visibili dai cittadini perché la zona non è accessibile, quello che si sta compiendo è un passo davvero importante".

I rifiuti

Intanto volge alla fase conclusiva la rimozione dei rifiuti che erano stati abbandonati abusivamente anni fa e in parte bruciati nell’incendio del settembre 2021. Il capannone che li conteneva, dopo la bonifica dall’amianto, è stato abbattuto insieme ad altri fabbricati pericolanti.

Il progetto di rigenerazione dell'area

Foto 1 di 4 Foto 2 di 4 Foto 3 di 4 Foto 4 di 4

Il progetto di rigenerazione urbana dell’ex sito industriale prevede l’abbattimento di buona parte dei fabbricati dismessi per creare tre comparti: un polo commerciale nella zona che affaccia sulla Comasina, residenziale nell’area centrale e a ovest, produttivo-artigianale a sud. Si stima una riduzione di circa il 40 per cento dell’attuale edificato in favore di aree verdi. Come disposto dalla Sovrintendenza, le cinque ciminiere e un edificio ritenuto di interesse storico saranno conservati.

Le perplessità dell'opposizione

Della ex area Snia si è parlato anche nell’ultima seduta di Consiglio comunale.

"La bonifica dall’amianto si sta portando avanti a pezzi, invece ci vorrebbe un intervento generale sull’intero comparto" ha suggerito Mauro Zaina di SìAmo Varedo.

E la collega di lista Mariacristina Zanata:

"Il nostro timore è che si proceda per step solo per le parti dove ci sono interessi del privato, secondo una logica commerciale".

Ha replicato il vicesindaco Figini: