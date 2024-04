Una giornata dedciata alla prevenzione contro il tumore a Triuggio. E' quella organizzata dall’Assessorato alle Politiche sociali del comune e prevista per sabato 13 aprile presso il centro civico Il Melograno, in via Puccini 2.

Sabato 13 aprile a Triuggio screening gratuiti per la prevenzione dei tumori

Nel dettaglio si svolgeranno screening gratuiti per uomini e donne residenti in paese, grazie al supporto dei medici dell'associazione Cancro Primo Aiuto.

Sono due le visite specialistiche previste:

• Screening Psa (prevenzione tumore alla prostata), rivolto a uomini dai 45 anni compiuti;

• Screening densità ossea (prevenzione della osteoporosi), rivolto a donne e uomini dai 50 anni compiuti

Le visite (della durata di circa 10 minuti), si terranno dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 16:00. Le prenotazioni, obbligatorie, si ricevono (fino a esaurimento posti disponibili) telefonicamente al numero 0362.9741262 (attivo lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e giovedì dalle 14:00 alle 17:30).

“Dopo la campagna di prevenzione che abbiamo messo in campo nel 2023, proprio in questo periodo, dedicata in particolare alle donne - sottolinea l’assessore alle Politiche sociali Claudia Cattaneo - abbiamo fortemente voluto organizzare una nuova iniziativa dedicata alla salute e alla prevenzione, questa volta più orientata verso gli uomini”.