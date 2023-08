Sagra di San Fermo, Corbetta: "Valorizziamo le nostre tradizioni agricole"

Anche il consigliere regionale di Besana Brianza, Alessandro Corbetta, ha partecipato alla 414esima edizione della Sagra di San Fermo ad Albiate, la più antica della Brianza.

"È stato un vero piacere visitare la 414esima Sagra di San Fermo ad Albiate - dichiara il consigliere regionale e capogruppo della Lega in Regione Lombardia, in una nota - E fa ancora più piacere vedere la partecipazione di tanta gente a eventi di questo tipo, che ricordano le tradizioni e le radici agricole della nostra bellissima terra. In un mondo che corre veloce, circondato dalla tecnologia, immergersi in queste sagre tipiche ci ricorda chi siamo e ci fa comprendere meglio la nostra storia, così da non dimenticarla".