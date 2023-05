Sala dei gruppi consiliari: sarà intitolata al compianto sindaco Sandro Molteni

E’ stata approvata in Consiglio comunale a Giussano la mozione presentata dai consiglieri Nespoli, Stagno, Mauri, Botta e Crippa che hanno voluto intitolare la sala dei gruppi consigliari all'ex sindaco Sandro Molteni.

L'omaggio a quasi 40 anni dalla sua scomparsa

L'anno prossimo ricorreranno i 40 anni dalla morte dell'ex sindaco Sandro Molteni e i consiglieri di maggioranza e minoranza di Giussano hanno voluto rendergli omaggio con l' intitolazione della sala dei gruppi consigliari. La mozione presentata dai consiglieri Nespoli, Stagno, Mauri, Botta e Crippa è stata approvata in Consiglio, venerdì 12 maggio, all’unanimità dei presenti. La sala dedicata alle riunioni dei gruppi rappresentati in Aula, recentemente inaugurata in uno spazio situato all’interno del Palazzo comunale, sarà quindi dedicata all’ex sindaco.

L'impegno in politica e nel sociale

Molteni è stato primo cittadino dal 1963 al 1975, ma il suo impegno fu trasversale. Il giussanese ricoprì infatti numerosi altri incarichi pubblici dal dopoguerra fino alla sua scomparsa e operò con grande disponibilità in varie associazioni nel campo sociale e del volontariato, sempre con grande disponibilità e passione per Giussano e la sua gente.

Un esempio per gli amministratori