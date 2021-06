Salta la vendita dell'ex oratorio di Verano

E a causa dei debiti sono stati rinviati i lavori del terzo lotto nel nuovo centro parrocchiale di Verano Brianza

La delicata situazione economica della parrocchia

Sfumata la vendita dell’ex oratorio maschile in via Umberto I, si ferma di conseguenza il progetto legato al terzo lotto del nuovo centro parrocchiale. La situazione economica della parrocchia è piuttosto delicata in questo periodo.

I debiti sono tanti: quasi 900.000 euro e sfumata l’alienazione dello storico edificio che sarebbe dovuto diventare una palazzina residenziale, non si può pensare ai campi di calcio e basket dietro la chiesa e agli altri interventi previsti.

Il parroco scrive ai parrocchiani

Il parroco, don Luca Piazzola, non nasconde una certa preoccupazione che ha voluto condividere con i suoi fedeli, attraverso le pagine del bollettino parrocchiale

«Con dispiacere comunico, che nei giorni scorsi è arrivata la rinuncia all’acquisto dell’oratorio maschile da parte dell’impresa che aveva fatto la proposta ormai due anni fa. Questa decisione purtroppo ha delle conseguenze significative sulla parrocchia, non solo in termini finanziari - il debito che abbiamo in essere - ma anche a proposito del terzo lotto di lavori che, sebbene autorizzato dalla Curia Diocesana, non potrà partire nel breve termine e ad oggi non saprei dirvi nemmeno quando" ha scritto il don.

