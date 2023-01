L’ultimo numero dell’informatore comunale di dicembre è saltato e il Comune di Renate risparmia 2mila 200 euro.

Salta l’Informatore, il Comune vuole risparmiare

L’informatore è un periodico di informazione del Comune, solitamente pubblicato, nell’arco dell’anno, in tre numeri che coincidono con le uscite nel mese di aprile, settembre e dicembre e viene distribuito nelle case dei renatesi.

Uno strumento di comunicazione istituzionale per essere sempre informati sugli eventi, iniziative del paese e non solo, sui progetti portati avanti e quelli futuri. Particolare attenzione viene poi dedicata alla vita del paese, alle associazioni e alla realtà del volontariato, molto importante. Ogni cittadino, attraverso quelle pagine, conosce l’operato dell’Amministrazione: dalle decisioni più importanti alle scelte di ordinaria amministrazione. Pagine che avvicinano, in qualche modo, i cittadini al proprio territorio, per conoscere e scoprire le diverse realtà presenti.

Il sindaco "Soldi che serviranno a coprire gli aumenti"

«Il direttore responsabile ha deciso di farlo saltare perché quei soldi ci servivano per coprire parte degli aumenti spropositati che stiamo vedendo, si è voluto risparmiare» ha preso parola il sindaco Matteo Rigamonti durante la seduta dell’ultimo Consiglio comunale del 21 dicembre, in cui è stata ratificata la variazione al bilancio di previsione 2022-2024.

«Dispiace il fatto che si siano ridotte le uscite per l’informatore comunale, ci spiace che non ci sia questo strumento, possiamo dire divulgativo e molto valido, nei confronti della cittadinanza ma, se questo taglio è servito per trovare 2mila euro in un bilancio così corposo, va bene, ne prendiamo atto» è intervenuto il consigliere di minoranza Michele Tettamanzi.

