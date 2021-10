Desio

Nel fine settimana l'appuntamento con il Cai, poi il coro Fior di Montagna, teatro e musica.

"Salviamo la cupola" continua la raccolta fondi con l'Arena in Centro. Intanto altri due successi con altrettanti appuntamenti di notevole richiamo, sempre nell’ambito del progetto per il restauro della copertura della Basilica cittadina.

"Salviamo la cupola", altri due successi

Nel fine settimana al teatro Il Centro è echeggiata la proposta musicale di Interplay, che ha offerto un repertorio in cui ha prevalso la fusione di diverse culture musicali, in un mix originale dai sapori insoliti. Particolarmente apprezzati due giovanissimi artisti, di valore internazionale: Marco Falcon Medrano alla batteria e Tsimur Shved al sax. Poi il travolgente rock di Logos Band, apprezzato e conosciuto gruppo locale, trascinato dai fratelli Patrizia e Antonio Smiraglia, autentici trascinatori sul palco.

Nel fine settimana l'incontro promosso dal Cai

Il prossimo fine settimana propone un nuovo appuntamento, sempre al teatro Il Centro di via Conciliazione 17. Venerdì 22 ottobre, alle 21, in collaborazione con la sezione desiana del Club Alpino Italiano, si tiene un dialogo aperto con l’alpinista Mario Panzeri, capace di scalare per quattordici cime oltre gli ottomila metri. L’ingresso è libero, ma occorre prenotare il proprio posto. Altre proposte la settimana seguente: venerdì 29 ottobre il Coro Fior di Montagna si esibirà alle 21 nella chiesa dei SS. Pietro e Paolo (ingresso 7 euro). Sabato 30 ottobre si torna invece al teatro Il Centro con il Gruppo Teatro Sonia Bonacina: la compagnia guidata da Giorgio Como proporrà un recital dal titolo «Quatto passi nella speranza» (ore 21, ingresso 10 euro). Lunedì 1 novembre sarà invece la volta di Giulia Taccagni, mezzosoprano, in un recital canoro che si preannuncia di notevole qualità (ore 21, ingresso 10 euro). Per ogni evento è gradita la prenotazione attraverso mail teatroilcentrodesio@libero.it, telefonando al numero 0362.626266 oppure direttamente nel foyer del teatro ogni lunedì dalle 17 alle 19.