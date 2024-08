Salvini al BiassonoGP: "Paese modello"

E' arrivato poco prima delle 19 per il taglio del nastro del BiassonoGP 2024. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha partecipato alla kermesse di attività collaterali alla gara di Formula 1 e ha risposto ai cronisti su vari temi, tra cui l’arresto del killer di Sharon Verzeni, la 33enne accoltellata in strada in provincia di Bergamo il 29 luglio.

Salvini al BiassonoGP

Salvini è stato accolto ieri sera (venerdì 30 agosto 2024) dal sindaco di Biassono, Luciano Casiraghi, dal vicesindaco e assessore ai Grandi Eventi, Donato Cesana, organizzatore della quattro giorni di festa, e da diversi esponenti politici oltre che cittadini che hanno colto l'occasione per uno scatto fotografico col ministro. E' stata anche l'occasione, per l'Amministrazione comunale, di mostrare al ministro i recenti lavori di riqualificazione del centro storico. Salvini, salutando la cittadinanza, ha sottolineato quanto "Biassono sia un modello da imitare". Oggi, alle 18, è atteso l'arrivo del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

Il sindaco, Luciano Casiraghi, sul BiassonoGP

"Siamo ormai arrivati al fine settimana che apre le porte agli appassionati della Formula 1 e come Amministrazione comunale anche quest'anno abbiamo deciso di organizzare il BiassonoGP - il discorso introduttivo del borgomastro, Luciano Casiraghi - Un evento che ha la forza di attirare tantissimi appassionati di motori. BiassonoGP è sport, cultura, impresa, tecnologia, è storia e passione di un intero territorio ed è anche l'indotto tra i tanti buoni motivi per tenere vivo il legame stretto tra Monza e la classe regina dell'automobilismo. Il Gran Premio d'Italia, simbolo dell'eccellenza, è occasione di vetrina mondiale per l'intera Lombardia, partendo da Milano, e se Biassono sta crescendo costantemente come borgo turistico è merito anche del Gp d'Italia, che contribuisce a rafforzare questa crescita. Godiamoci la festa, godiamoci la Formula 1, il rombo dei motori, le emozioni della gara, i colori delle vetture. Godiamoci questo spettacolo sapendo che Biassono e la Brianza sono al centro del mondo dello sport nazionale".

Il servizio completo del BiassonoGP 2024 sarà pubblicato sul Giornale di Carate in edicola da martedì 3 settembre 2024.