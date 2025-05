"San Carlo non è una periferia da dimenticare"

Dal Comitato di quartiere San Carlo un documento rivolto alla futura Amministrazione di Desio e a quella di Seregno per segnalare una serie di criticità e proposte prioritarie per la cittadinanza. "Ci auguriamo che l’attenzione verso il nostro quartiere non sia solo legata alle elezioni ma parte di un progetto condiviso, costruttivo e risolutivo", afferma Guido Lotti, presidente del Comitato.

Comitato di quartiere San Carlo, criticità e proposte

In questo contesto il Comitato di quartiere San Carlo rilancia anche la necessità di riprendere il percorso per la stesura del tanto atteso nuovo regolamento dei Comitati di quartiere. "È un tema che si è arenato per vari motivi, ma che resta fondamentale per dare voce strutturata alla partecipazione cittadina e al ruolo dei Comitati nei rapporti con l’Amministrazione", sottolinea Lotti. Tra le urgenze evidenziate, c’è la viabilità di via Trincea delle Frasche: "È necessario rimodulare la velocità delle auto e mettere in sicurezza i pedoni". Altrettanto grave è la questione dell’abbandono di rifiuti e dei roghi abusivi nelle aree campestri di San Carlo: "Serve una riqualificazione del territorio oggi lasciato in mano all’illegalità, con una mappatura delle strade vicinali".

Strade, illuminazione e verde

Con l’apertura della scuola di via Arienti, il traffico è aumentato sensibilmente. "Chiediamo la realizzazione della nuova strada tra via Arienti e via Trincea delle Frasche, in sinergia con il Comune di Seregno, data la suddivisione territoriale del quartiere», precisa. Al centro dell’attenzione anche la valorizzazione del nuovo parchetto di via Trincea delle Frasche. "Vogliamo creare un vero spazio di aggregazione per il quartiere, con eventi per famiglie e bambini, e magari murales lungo il perimetro". Il Comitato chiede poi la conclusione dell’intervento sull’illuminazione pubblica a Led e una mappatura aggiornata del fondo stradale: "Occorre intervenire sulle vie più ammalorate".

Metrotranvia e Pedemontana

Riflettori puntati pure sui cantieri di metrotranvia e Pedemontana. "Non devono ostacolare il transito verso Desio. Servono tempi certi e opere di compensazione come piste ciclabili e aree verdi". Lotti segnala inoltre un tema sociale: "È ora di equiparare i residenti di San Carlo a quelli di Desio e Seregno nell’accesso a mense scolastiche e centri estivi. Non possiamo essere penalizzati come non residenti". In agenda anche la messa in sicurezza dell’incrocio tra via Mantegazza e via Cuoco, l’installazione di videosorveglianza e il restauro dell’affresco dedicato alla Madonna in via Mantegazza. "San Carlo è un quartiere con una storia secolare e un’identità forte. Serve un dialogo continuo con le istituzioni per tutelarlo e farlo crescere. San Carlo non è una periferia da dimenticare, ma un pezzo vivo di territorio che merita ascolto, rispetto e progettualità condivisa con entrambe le Amministrazioni", conclude Lotti.